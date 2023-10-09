Интер Майами лишился шансов на выход в плей-офф МЛС. Различные источники предполагали, что в связи с этим нападающий команды Лионель Месси может уйти на полгода в аренду в Барселону.

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Однако каталонский клуб не планирует возвращать аргентинца. Согласно Mundo Deportivo, у Барселоны нет возможности подписать Месси, соблюдая финансовый фэйр-плей. Сообщается, что приоритетом "блаугранас" на зимнее трансферное окно является регистрация нападающего Витора Роке – он выступает сейчас за Атлетико Паранаэнсе.

Сам Месси также не намерен возвращаться в Барселону. Его семья комфортно чувствует себя в США, и у футболиста нет мотивов менять обстановку. Возможно, Лео приедет в Каталонию во время летнего отпуска, но не более того.

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