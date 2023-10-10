Саудівці не облишають надії залучити до свого чемпіонату нападника Інтера Маямі Ліонеля Мессі.

Команда аргентинця не вийшла в плей-офф МЛС. Таким чином Ліонель Мессі залишиться без ігрової практики з 21 жовтня до кінця лютого.

Барселона остаточно визначилася щодо можливого повернення Мессі

Як інформує Руді Галетті, Федерація футболу Саудівської Аравії та Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF) спробують орендувати аргентинця на цей період. Влітку Аль-Хіляль, за який грає Неймар, вже намагався підписати Мессі, проте Лео вибрав Інтер Маямі.

Після переходу в американський клуб форвард забив 11 голів і зробив 5 результативних передач у 13 матчах.

Мессі з друзями, Бензема і завершення у 28 років – зірки, які проміняли Лігу чемпіонів на футбольну пенсію