Рональд Куман попытается пригласить в Барселону игроков, с которым ранее работал в сборной Нидерландов.

Каталонский гранд достиг серьезного прогресса в переговорах по Вейналдуму (Ливерпуль) и Депаю (Лион), утверждает AD.

Вейналдум прокомментировал слухи о своем трансфере в Барселону

В обоих игроков через год заканчиваются контракты с нынешними клубами, поэтому цена на них будет довольно скромной – от 10 до 30 млн евро. Впрочем, сначала Барселоне нужно расчистить место перед возможным приходом двух новичков. "Блаугранас" надеются перейти к финальной стадии переговоров после завершения паузы на матчи сборных, которая продлится до середины следующей недели.

Напомним, что Вейналдум и Депай вместе со сборной Нидерландов будут соперниками Украины на групповой стадии Евро-2020.

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