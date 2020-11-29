Гол в ворота Осасуны в исполнении Лионеля Месси стал настоящей копией забитого мяча Диего Марадоной в составе Ньюэллс Олд Бойз.

Месси решил "по полной" почтить умершего Диего Марадону в матче против Осасуны. Еще в первом тайме Лионель едва не повторил легендарную "руку Бога", однако немного не добрался до мяча.

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А его гол в ворота памплонцев стал настоящей копией гола Марадоны в составе Ньюэллс Олд Бойз. Единственной разницей стало то, что Месси забил "родной" левой, а Диего – с правой ноги.

Отметим, что Барселона устроила погром Осасуне (4:0) в день своего 121-летия. Эта пермога позволила каталонцам набрать 14 очков и подняться на 7 место в турнирной таблице.

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Lionel Messi trying to pay tribute to Diego Maradona with a "Hand of God" goal



pic.twitter.com/gKTezq9GPG — LM10 MESSI((Wizkid)).. (@harryblinkzs) November 29, 2020