Лионель Месси на фоне празднований титула чемпиона мира не забыл и о своих клубных делах.

Аргентинец продлит контракт и останется в ПСЖ как минимум до лета 2024 года. Об этом сообщает Relevo, подтверждая аналогичную новость от Le Parisien.

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Месси планирует задержаться в Европе еще минимум на 2 года и провести это время в сильной команде. Возвращение в Барселону выглядело красиво, но 35-летний Лео сомневался в перспективах бывшего клуба. Нападающий по завершении чемпионата мира провел личный разговор с президентом ПСЖ Аль-Хелаифи, подтвердив желание остаться. Месси получит свой привычный контракт на один год и уже летом 2024-го будет принимать следующее решение по карьере.

Напомним, для аргентинца это второй сезон в Париже. Первый получился довольно тяжелым, но теперь все выглядит гораздо лучше – семья привыкла к новому месту, сам Лео сверкает на поле. В первой части клубного сезона Месси оформил 17 голов и 19 ассистов в 26 матчах. ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, а также готовится к супербитве против Баварии в рамках 1/8 финала ЛЧ (14 февраля и 8 марта).

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