Ліонель Мессі на тлі святкувань титулу чемпіона світу не забув і про свої клубні справи.

Аргентинець продовжить контракт і залишиться в ПСЖ щонайменше до літа 2024 року. Про це повідомляє Relevo, підтверджуючи аналогічну новину від Le Parisien.

Мессі хоче привезти кубок світу на Парк де Пренс, ПСЖ побоюється реакції

Мессі планує затриматися у Європі ще мінімум на 2 роки і провести цей час у якомога сильнішій команді. Повернення до Барселони виглядало б красиво, але 35-річний Лео сумнівався у перспективах колишнього клубу. Нападник після завершення чемпіонату світу провів особисту розмову з президентом ПСЖ Аль-Хелаїфі, підтвердивши бажання залишитися. Мессі отримає свій звичний контракт на один рік і вже влітку 2024-го буде ухвалювати наступне рішення щодо кар'єри.

Нагадаємо, для аргентинця це другий сезон у Парижі. Перший вийшов доволі важким, але тепер все виглядає значно краще – сім'я звикла до нового місця, сам Лео виблискує на полі. У першій частині клубного сезону Мессі оформив 17 голів та 19 асистів у 26 матчах. ПСЖ впевнено лідирує в чемпіонаті Франції, а також готується до супербитви проти Баварії в рамках 1/8 фіналу ЛЧ (14 лютого і 8 березня).

Мессі ледь не постраждав, гравців евакуювали гелікоптером – Аргентина божевільно відсвяткувала перемогу на ЧС-2022