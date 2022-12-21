Несколько футболистов, включая Лионеля Месси, едва не получили травмы. Они забрались на выступление автобуса и не сразу заметили кабель на своем пути. Лишь в последний момент игроки успели пригнуться и избежали неприятностей. Конечно, если не учитывать потерю кепки Леандро Паредеса, которая упала с головы футболиста и полетела вниз.

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Всё закончилось тем, что команда не смогла завершить чемпионский парад. Из соображений безопасности игроков и персонал сборной эвакуировали вертолетом, так как на улицах аргентинской столицы собралось слишком много людей. Сотрудники спецслужб настояли на досрочном завершении церемонии, ведь автобус просто не мог двинуться с места.

Напомним, Аргентина в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 Лионель Месси и Ко обыграли Францию (3:3, 4:2 в серии пенальти).

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¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022