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Месси с любимой снялись в клипе рэпера Residente – страстный поцелуй лидера Барселоны подорвал сеть

18:45 36 Читати українською
Месси с любимой снялись в клипе рэпера Residente – страстный поцелуй лидера Барселоны подорвал сеть
Месси и Дибала / фото из соцсетей

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси и еще несколько спортивных знаменитостей стали героями нового видео рэп-исполнителя из Пуэрто-Рико Residente.

Рэпер представил клип на песню Antes Que el Mundo Se Acabe, посвященную любви в трудные времена пандемии.

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В видео Residente задействованы 113 пар со всего мира, которые нежно целуются в кадре. Среди десятков обычных людей нашлось место и нескольким звездам спорта. В частности, Месси горячо расцеловал свою жену Антонеллу, а форвард туринского Ювентуса Паубло Дибала – свою девушку Ориану Сабатини.

Футбольных болельщиков больше всего поразил именно поцелуй Месси. Одни раскритиковали аргентинца за излишнюю экспрессивность, другие – за слабую технику поцелуя.

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Теги
Испания Ювентус Ювентус Барселона Барселона футбольные курьёзы Антонелла Рокуццо Овертайм Лионель Месси Лионель Месси Пауло Дибала Пауло Дибала
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