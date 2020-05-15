Месси с любимой снялись в клипе рэпера Residente – страстный поцелуй лидера Барселоны подорвал сеть

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси и еще несколько спортивных знаменитостей стали героями нового видео рэп-исполнителя из Пуэрто-Рико Residente.

Рэпер представил клип на песню Antes Que el Mundo Se Acabe, посвященную любви в трудные времена пандемии.

"Футбол не умер, он танцует на этих страницах": Роналду, Неймар и другие в роли носителей гроба из знаменитого видео

В видео Residente задействованы 113 пар со всего мира, которые нежно целуются в кадре. Среди десятков обычных людей нашлось место и нескольким звездам спорта. В частности, Месси горячо расцеловал свою жену Антонеллу, а форвард туринского Ювентуса Паубло Дибала – свою девушку Ориану Сабатини.

Футбольных болельщиков больше всего поразил именно поцелуй Месси. Одни раскритиковали аргентинца за излишнюю экспрессивность, другие – за слабую технику поцелуя.