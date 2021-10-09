Месси рискует пропустить сверхпринципиальный матч отбора на чемпионат мира
Сборная Аргентины может потерять свою главную звезду перед поединком с Уругваем.
Нападающий "альбиселесте" Лионель Месси почувствовал дискомфорт в левом колене, информирует TNT.
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На воскресенье запланировано детальное обследование 34-летнего капитана аргентинцев. Если травма окажется серьезной, то Месси пропустит следующий матч против Уругвая (11 октября). Сейчас аргентинцы идут вторыми в отборе на ЧМ, уступая 8 очков Бразилии.
Добавим, что в текущей квалификации Месси еще не пропускал ни одного матча и отметился 5 голами.
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