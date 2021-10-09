Збірна Аргентини може втратити свою головну зірку перед поєдинком з Уругваєм.

Нападник "альбіселесте" Ліонель Мессі відчув дискомфорт у лівому коліні, інформує TNT.

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На неділю заплановане детальне обстеження 34-річного капітана аргентинців. Якщо травма виявиться серйозною, то Мессі пропустить наступний матч проти Уругваю (11 жовтня). Наразі аргентинці йдуть другими у відборі на ЧС, поступаючись 8 очками Бразилії.

Додамо, що у поточній кваліфікації Мессі ще не пропускав жодного матчу та відзначився 5 голами.

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