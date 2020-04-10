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Месси разрывал всех соперников еще на детском уровне – уникальное видео игры 10-летнего аргентинца

18:53 73 Читати українською
Месси разрывал всех соперников еще на детском уровне – уникальное видео игры 10-летнего аргентинца
Лионель Месси / Reuters

Форвард Барселоны Лионель Месси удивлял своими фантастическими навыками еще 22 года назад.

Уникальное видео игры аргентинца за родной Ньюэллс Олд Бойз опубликовал эксперт El Chiringuito Кристобаль Сория в своем Twitter.

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Уже тогда Месси нанизывал соперников пачками, раздавал гениальные передачи и с легкостью поражал чужие ворота. Позже он окажется в Барселоне, где начнется история будущего обладателя шести "Золотых мячей".

Отметим, что звезда Барселоны неоднократно заявлял, что хочет завершить карьеру в Ньюэллс Олд Бойз, который в последние годы стал середняком чемпионата Аргентины.

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Испания Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Видеоновости
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