toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ПСЖ - БАВАРИЯ ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ ДЕСНА - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Месси разгневанный утечкой деталей разговора с Куманом – в деле замешан президент Барселоны

18:26 - Читати українською
Месси разгневанный утечкой деталей разговора с Куманом – в деле замешан президент Барселоны
Лионель Месси / AFP

Форвард Барселоны Лионель Месси в ярости из-за того, что его частный разговор с Рональдом Куманом попал в СМИ.

Во время разговора с новым тренером Барселоны Месси выразил мнение, что склоняется к своего ухода из клуба. Утечка информации в прессу изрядно разозлил аргентинца, сообщает издание Clarín.

Месси собирается покинуть Барселону уже этим летом – аргентинец предупредил Кумана, – СМИ

Отмечается, что детали разговора обнародовала радиостанция RAC1, которая якобы поддерживает действующего президента Барселоны Жозепа-Марию Бартомеу. Таким образом, Месси выставили в плохом свете, будто Лионель решил покинуть клуб на произвол судьбы в самое сложное время.

Напомним, Барселона завершила сезон 2019/20 без всякого выигранного трофея. Последней каплей стал позорный вылет от Баварии (2:8) на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Битва за Мессі: Інтер та Барселона як головні претенденти на аргентинця – аргументи за і проти та сумний фінал для Лео

blog_ava
Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів
12:00
5240
Теги
Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Рональд Рональд Куман
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
51
мин
Александрия
19:30
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?