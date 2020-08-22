Месси разгневанный утечкой деталей разговора с Куманом – в деле замешан президент Барселоны

Форвард Барселоны Лионель Месси в ярости из-за того, что его частный разговор с Рональдом Куманом попал в СМИ.

Во время разговора с новым тренером Барселоны Месси выразил мнение, что склоняется к своего ухода из клуба. Утечка информации в прессу изрядно разозлил аргентинца, сообщает издание Clarín.

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Отмечается, что детали разговора обнародовала радиостанция RAC1, которая якобы поддерживает действующего президента Барселоны Жозепа-Марию Бартомеу. Таким образом, Месси выставили в плохом свете, будто Лионель решил покинуть клуб на произвол судьбы в самое сложное время.

Напомним, Барселона завершила сезон 2019/20 без всякого выигранного трофея. Последней каплей стал позорный вылет от Баварии (2:8) на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

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