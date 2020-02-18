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Месси разделил с чемпионом "Формулы-1" Хэмилтоном титул лучшего спортсмена года

00:30 2 Читати українською
Месси разделил с чемпионом "Формулы-1" Хэмилтоном титул лучшего спортсмена года
Лионель Месси / AP

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2019 года по версии Laureus World Sports Awards.

Престижный приз 6-кратный обладатель "Золотого мяча" разделил с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. Об этом сообщает официальный сайт организаторов.

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В 2019 году Месси стал чемпионом Испании, получил "Золотую бутсу", а также выиграл очередной "Золотой мяч", опередив по количеству наград своего извечного соперника Криштиану Роналду. В свою очередь Хэмилтон в прошлом году оформил 6-й титул в "Формуле-1", вплотную приблизившись по количеству чемпионств к легендарному Михаэлю Шумахеру.

Месси стал первым представителем командного вида спорта, которому удалось завоевать награду. Также на звание лучшего спортсмена года претендовали теннисист Рафаэль Надаль, гольфист Тайгер Вудс, марафонец Элиуд Кипчоге и мотогонщик Марк Маркес.

В сезоне 2019/20 Лионель Месси провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей.

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