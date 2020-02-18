Мессі розділив із чемпіоном "Формули-1" Хемілтоном титул найкращого спортсмена року

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі визнаний найкращим спортсменом 2019 року за версією Laureus World Sports Awards.

Престижний приз 6-разовий володар "Золотого м'яча" розділив із автогонщиком Льюїсом Хемілтоном. Про це повідомляє офіційний сайт організаторів.

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У 2019 році Мессі став чемпіоном Іспанії, здобув "Золотий бутс", а також виграв черговий "Золотий м'яч", випередивши за кількістю нагород свого одвічного суперника Кріштіану Роналду. Натомість Хемілтон минулоріч оформив 6-й титул у "Формулі-1", впритул наблизившись за кількістю чемпіонств до легендарного Міхаеля Шумахера.

Мессі став першим представником командного виду спорту, якому вдалося здобути нагороду. Також на звання Найкращого спортсмена року претендували тенісист Рафаель Надаль, гольфіст Тайгер Вудс, марафонець Еліуд Кіпчоге та мотогонщик Марк Маркес.

У сезоні 2019/20 Ліонель Мессі провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 19 м'ячів.

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