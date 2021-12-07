"С тех пор как у меня появились дети, возвращение домой помогает мне забыть о случившемся на поле. Но это правда, что до того, как они родились, когда мы с Антонелой были одни, я иногда проводил определенное время за закрытой дверью без желания говорить с кем-либо или куда-то выходить.

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Я ненавидел проигрывать, когда был ребенком, я вырос с этим менталитетом. Я всегда хотел побеждать все время во всем. Это касается не только футбола, я хотел побеждать в каждой игре", – цитирует Месси France Football.

Напомним, летом 36-летний аргентинец перебрался из Барсы в ПСЖ на правах свободного агента.

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