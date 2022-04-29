Якщо президент Інгульця Олександр Поворознюк розриває мережу своїми висловлюваннями про війну з Росією, то Мессі обрав інший шлях – Лео виконує дива з м'ячем на футбольному полі.

На одному з останніх тренувань аргентинець продемонстрував справжні дива влучності. Мессі завиграшки влучив у кошик для м'ячів, який стояв на доволі серйозній відстані. Всі три спроби семиразового володаря "Золотого м'яча" виявилися влучними

До слова, дебютний сезон у Парижі складно назвати вдалим для 34-річного аргентинця. Мессі забив лише 9 голів (з них 4 – у Лізі 1) і виграв тільки чемпіонат Франції, що явно не відповідає амбіціям ПСЖ.

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