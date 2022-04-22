"Ждал ли, что клип может стать настолько популярным? Я высказался от души, показал свою общественную позицию. А что там дальше было – я не в этой теме. Я же говорю так, как оно есть, а на этой правде подставили музыку и просто взорвалась бомба.

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Единственное, что на каждую заправку без селфи я не захожу. Если никого не заправляют, то за фотографию меня заправляют. Как-то так. Когда вывозил свою семью на западную Украину, заходил на каждую заправку (там по 20 литров дают) и говорю жене: "Люда, пойди ты уже заплати, потому что я только пошел – 40 минут меня нет".

Она два раза пошла – меня возле машины нашли. Она говорит: "Саша, надень балаклаву и иди сам заплати". Если бы мне завтра сказали, что закончится война и будет победа, я бы спел с чертом бесовым, чтобы только это произошло", – рассказал Поворознюк в интервью Бомбардир.

Напомним, в начале войны президент Ингульца выдал уже легендарную фразу "Вова, еб*ш их, бл*дь", которая стала основой популярного клипа и настоящим хитом.

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