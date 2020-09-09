Утренняя тренировка 9 сентября стала первой для Лионеля Месси и Филиппе Коутиньо в общей группе. Ранее они уже тренировались индивидуально, сообщает пресс-служба Барселоны.

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Старт подготовки команды к новому сезону под руководством Рональда Кумана аргентинский нападающий пропустил из-за нежелания продолжать выступления за Барсу.

Ранее Месси бойкотировал все мероприятия "блаугранас", требуя права на бесплатный переход в другую команду. Основным претендентом на 33-летнего аргентинца называли английский Манчестер Сити, но Барселона настаивала на выплате клаусулы в размере 700 млн евро. В конце концов, Лионель Месси вынужден был остаться в Барсе еще на один сезон.

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