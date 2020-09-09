Ранкове тренування 9 вересня стало першим для Ліонеля Мессі та Філіппе Коутінью у загальній групі. Раніше вони вже тренувалися індивідуально, повідомляє прес-служба Барселони.

Кінець саги Мессі: аргентинець залишається, але не вірить у проект Бартомеу – хронологія головної драми літа

Старт підготовки команди до нового сезону під керівництвом Рональда Кумана аргентинський нападник пропустив через небажання продовжувати виступи за Барсу.

Раніше Мессі бойкотував усі заходи "блаугранас", вимагаючи права на безкоштовний перехід до іншої команди. Основним претендентом на 33-річного аргентинця називали англійський Манчестер Сіті, але Барселона наполягала на виплаті клаусули в розмірі 700 млн євро. Зрештою, Ліонель Мессі змушений був залишитися у Барсі ще на один сезон.

"Вся моя сім'я заплакала": перше інтерв'ю Мессі після скандального рішення – аргентинець знищив керівництво Барси