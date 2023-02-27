Чемпіон світу-2022 Ліонель Мессі влітку може знову одягнути форму Ньюеллс Олд Бойз. Хоча про трансфер поки не йдеться.

Після звитяги на ЧС у Катарі Ліонель захотів одягти футболку свого рідного клубу перед тим, як завершити кар'єру футболіста. І це може статись вже влітку. Спершу про це натякнув Серхіо Агуеро.

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Потім з'ясувалось, що Габріель Хайнце, головний тренер Ньюеллс Олд Бойз, зустрічався з Мессі 20 грудня у приватному будинку Ліонеля у місті Фунес поблизу Росаріо. Обоє вже давно товаришують, адже разом грали на чемпіонатах світу 2006 та 2010 років.

Як інформує Mundo Deportivo, володар 7 "Золотих м'ячів" може повернутись у рідний клуб влітку, щоб взяти участь у масштабному заході на Стадіоні Марсело Б'єлси. Це буде прощальний матч вихованця "прокажених" Максі Родрігеса. Попередня дата – 16 червня, частина виручених коштів піде на благодійність.

Нагадаємо, Мессі ще дитиною провів 5 років у структурі аргентинського клубу, а потім його перехопила Барселона. Зараз він феєрить у ПСЖ, з яким має контракт до літа.

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