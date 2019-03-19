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Месси представил новую форму сборной Аргентины

14:23 94 Читати українською
Месси представил новую форму сборной Аргентины
Лионель Месси / Аргентина

"Альбиселестес" презентовали обновленную игровую форму.

Сборная Аргентины в официальном Twitter представила болельщикам новую игровую форму. Месси и Ко должны сыграть в обновленной форме во время нынешнего Кубка Америки.

Отметим, турнир пройдет с 14 июня по 7 июля. Аргентинская национальная команда будет выступать в группе В вместе с Венесуэлой, Колумбией, Парагваем и Катаром.

Месси официально возвращается в сборную Аргентины – заявка "альбиселестес" на матчи с Марокко и Венесуэлой

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Мир Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Видеоновости
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