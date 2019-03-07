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Месси официально возвращается в сборную Аргентины – заявка "альбиселестес" на матчи с Марокко и Венесуэлой

18:11 56 Читати українською
Месси официально возвращается в сборную Аргентины – заявка "альбиселестес" на матчи с Марокко и Венесуэлой
Лионель Месси / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Лионель Месси вскоре снова оденет футболку своей национальной команды.

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони огласил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Венесуэлы и Марокко.

Марокко заплатит Аргентине 450 тысяч евро за участие Месси в товарищеском матче

Напомним, что Месси после ЧМ-2018 решил временно приостановить выступления за национальную команду, а теперь возвращается в состав "альбиселестес". Символично, что именно в этот день в 2006-м году Лионель забил свой дебютный гол за сборную в матче против Хорватии (2: 3).

Аргентина 22 марта в Мадриде сыграет в спарринге с Венесуэлой, а 26 марта наведается в гости к сборной Марокко.

"Месси – лучший игрок в мире, а в сборной Аргентины не могут этим воспользоваться", – Тальяфико

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Мир Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина
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