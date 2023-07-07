"Я с самого начала думал, что он перейдет в Интер Майами. Ему также предлагали астрономические суммы, и был вариант возвращения в Барселону, который, я думаю, он рассматривал. Впрочем, думаю, что логичным вариантом было открыть именно американский рынок. В Майами много латиноамериканцев, адаптация для Месси будет легкой, жизнь там хорошая, и это поможет МЛС развиваться.

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Кажется, ему было тяжело вернуться в Барсу. Я не знаю всех цифр клуба, но, учитывая слухи в прессе, это был сложный трансфер, и он не состоялся. У меня нет информации о том, было ли это вообще реально", – приводит слова Пике AS.

Напомним, Месси после ПСЖ получил статус свободного агента и сам выбирал новый клуб. Аргентинец остановился на Интер Майами, где выступает украинец Сергей Кривцов, а Дэвид Бекхэм является одним из владельцев.

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