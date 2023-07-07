"Я зі самого початку думав, що він перейде в Інтер Маямі. Йому також пропонували астрономічні суми, і був варіант повернення в Барселону, який, я думаю, він розглядав. Втім, гадаю, що логічним варіантом було відкрити саме американський ринок. У Маямі багато латиноамериканців, адаптація для Мессі буде легкою, життя там хороше, і це допоможе МЛС розвиватись.

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Здається, йому було важко повернутися в Барсу. Я не знаю усіх цифр клубу, але, зважаючи на чутки в пресі, це був складний трансфер, і він не відбувся. У мене немає інформації про те, чи це було це взагалі реально", – наводить слова Піке AS.

Нагадаємо, Мессі після ПСЖ отримав статус вільного агента і сам обирав собі новий клуб. Аргентинець зупинився на Інтер Маямі, де виступає українець Сергій Кривцов, а Девід Бекхем є одним з власників.

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