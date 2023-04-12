Контракт Бускетса с Барселоной действует до конца этого сезона, и каталонский клуб хочет продлить договор со своим капитаном еще на год. Как информирует Marca, руководство "блаугранас" предлагает Бускетсу зарплату в 7 млн евро в год – это в три раза меньше, чем полузащитник зарабатывает сейчас.

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Согласно источнику, у Бускетса есть более выгодные предложения от клубов MLS. Но он готов рассмотреть предложение Барселоны при одном условии – если клуб сможет вернуть Лионеля Месси.

Контракт Месси с ПСЖ завершится летом, и аргентинец будет решать, где именно продолжит карьеру. Главный тренер Барселоны и руководство клуба неоднократно призывали Лионеля "вернуться домой".

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