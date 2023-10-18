Нападник Інтера Маямі та збірної Аргентини запевнив, що не перейде в Барселону чи будь-який інший клуб у зимове вікно на час паузи в МЛС.

Інтер Маямі втратив шанси на плей-офф МЛС. Мессі та компанія зіграють ще 2 матчі регулярного чемпіонату, після яких залишаться без офіційних поєдинків на 4 місяці. Одразу з'явилися чутки про можливу оренду Ліонеля Мессі в Барселону чи якийсь інший клуб.

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Сам нападник після перемоги збірної Аргентини над Перу (2:0) у відборі на ЧС-2026 запевнив, що не планує залишати Інтер Маямі.

"Ми були близькі, щоб вийти в плей-офф. Прикро. Я пропустив кілька матчів через травму. У нас було кілька травм, був дуже важкий липень, бо ми грали кожні три дні з численними переїздами.

Ми виграли важливий турнір для Інтера Маямі. Я зіграю в тих матчах, що залишилися, після чого матиму канікули з сім'єю, зможу приділити рідним більше часу. У січні я повернуся, щоб розпочати підготовку до нового сезону. Буду готуватися якнайкраще, як завжди", – цитує Мессі Ole.

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