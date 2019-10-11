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Мессі відвідав прем'єру спектаклю за мотивами свого життя від Cirque du Soleil – яскраве шоу, фрістайл і море зірок

11:36 228 Читать на русском

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі разом із дружиною Антонеллою навідався на постановку "Сірк дю Солей", присвячену сходженню до вершин 5-разового володаря "Золотого м'яча".

32-річний аргентинець із сім'єю з'явився на прем'єрі вистави Messi 10, повідомляє офіційний твіттер спектаклю.

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В основі сценарію шоу – біографія Мессі. Це вистава про юнака з невтомним бажанням здолати всі перешкоди, щоби стати найкращою "десяткою" планети. Режисер Messi 10 Мухтар О. Ш. Мухтар у спектаклі прагнув розкрити елементи успіху зірки Барселони за допомогою гри 46-ти акторів. Сама вистава в інтерактивному режимі триває 90 хвилин. Після прем'єри в барселонському Парк дель Форум на 2020 рік заплановане світове турне постановки Messi 10.

До слова, крім Мессі та його рідних, прем'єру відвідало чимало інших селебріті. Зокрема, прийшов на шоу багаторічний партнер аргентинця в атаці "блаугранас" Луїс Суарес, юна зірка клубу Ансу Фаті, екс-голкіпер каталонців Хосе Мануель Пінто, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас, біограф Мессі Гільєм Балаге, іспанський співак Дані Мартін, а також керівництво Барси з Жозепом Марією Бартомеу на чолі.

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