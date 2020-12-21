Аргентинець дав інтерв'ю іспанському телеканалу La Sexta, яке вийде в ефір у неділю, 27 грудня. Сьогодні у програмі "El Món" на RAC1 транслювали анонс розмови Ліонеля з журналістом Жорді Еволі.

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"Зараз я в порядку. У мене був поганий період влітку. Це залишилося позаду. Те, що сталося літом, бюрофакс... Я поборов це на старті сезону.

Але сьогодні я в порядку і хочу битися, мати можливість боротися за все, що у нас попереду. Я захоплений попри складну ситуацію в клубі", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, Мессі схилявся до відходу з клубу і навіть робив офіційний запит. Тепер його позиція виглядає не так однозначно. Лео готовий вислухати плани переможця президентських виборів щодо подальшого розвитку Барселони. Зірка каталонців роздратований хаосом часів Бартомеу і хоче отримати гарантії на майбутнє.

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