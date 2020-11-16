"Два человека, с которыми я долгое время жил и радовался, покидают футбол. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы попрощаться.

Маскерано объявил о завершении карьеры

Фер, дорогой, я надеюсь, что у тебя замечательно. Все началось с 17 лет, когда мы познакомились... Было приятно делить раздевалку в национальной сборной и соревноваться с тобой, ты это знаешь. Надеюсь, все будет хорошо, и ты сможешь продолжать осуществлять свои мечты.

Что уж говорить о Маске – столько лет вместе, каждый день видимся и многим делимся... Мы прожили очень счастливые минуты, а также тяжелые времена на поле в Аргентине и в Барселоне. Мы скорбим за вами с момента вашего ухода. Желаю всего наилучшего тебе и твоей семьи всегда!" – написал Месси в Instagram.

"Вам придется мне простить": лучший текст из всех, написанных о Марадоне