"Дві людини, з якими я довгий час жив і радів, покидають футбол. Я хочу скористатися нагодою, щоб попрощатись.

Маскерано оголосив про завершення кар'єри

Фер, дорогий, я сподіваюся, що у тебе чудово. Все почалося із 17 років, коли ми познайомились... Було приємно ділити роздягальню в національній збірній і змагатися з тобою, ти це знаєш. Сподіваюся, все буде добре, і ти зможеш продовжувати здійснювати свої мрії.

Що вже говорити про Маске – стільки років разом, щодня бачимось і багато чим ділимось... Ми прожили дуже щасливі хвилини, а також важкі часи на полі в Аргентині і в Барселоні. Ми сумуємо за вами з моменту вашого відходу. Бажаю всього найкращого для тебе та твоєї родини завжди!" – написав Мессі в Instagram.

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