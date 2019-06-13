Месси попал в топ-3 самых дорогих игроков по версии CIES – Роналду пролетел мимо топ-10

Криштиану Роналду и Лионель Месси уже отдают первые места различных рейтингов молодому поколению игроков.
Авторитетный портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих игроков мира.
Месси рассказал, видит ли себя тренером в будущем
Возглавляет список молодой нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (252 млн евро). На второй строчке форвард Ливерпуля Мохамед Салах (219,6 млн). Замыкает тройку нападающий Манчестер Сити Стерлинг (207,8 млн). Лионель Месси на 4-м месте (167,4 млн).
Стоит отметить, что звезда Ювентуса Криштиану Роналду лишь на 20-й строчке (118,1 млн).
Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом