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Мессі не потрапив у топ-3 найдорожчих гравців за версією CIES – Роналду пролетів мимо топ-10

17:02 65 Читать на русском
Мессі не потрапив у топ-3 найдорожчих гравців за версією CIES – Роналду пролетів мимо топ-10
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / Фото Reuters

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі вже віддають перші місця різноманітних рейтингів молодому поколінню гравців.

Авторитетний портал CIES Football Observatory опублікував рейтинг найдорожчих гравців світу.

Мессі розповів, чи бачить себе тренером у майбутньому

Очолює список молодий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе (252 млн євро). На другій сходинці форвард Ліверпуля Мохамед Салах (219,6 млн). Замикає трійку нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг (207,8 млн). Ліонель Мессі на 4-му місці (167,4 млн).

Варто відзначити, що зірка Ювентуса Кріштіану Роналду лише на 20-й сходинці (118,1 млн).

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом

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