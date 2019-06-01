Месси рассказал, видит ли себя тренером в будущем

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси поделился мыслями о возможности начать карьеру тренера после окончания активных выступлений.

"В качестве главного тренера я себя не представляю.

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Такое желание, возможно, появится, когда я закончу играть, но я бы лучше тренировал детей либо помогал бы расти молодым игрокам. Таким мне хотелось бы заниматься. Но профессионально или в Ла Лиге? Нет", – признался Месси в интервью AS.

Отметим, что 31-летний аргентинец по итогам сезона 2018/19 в шестой раз выиграл "Золотую бутсу", улучшив собственный рекорд. Всю свою игровую карьеру, начиная сезоном 2004/05, он провел в испанской Барселоне.

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