Месси понадобилось гораздо меньше матчей, чем Роналду, чтобы забить 700 голов – знаковым для обеих оказался пенальти

Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжают извечное противостояние – на этот раз аргентинец превзошел португальца.

Месси достиг отметки в 700 голов за карьеру за 861 матч, тогда как Роналду понадобилось аж 974 поединки для такого результата, сообщает твиттер MessiCF10.

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Интересно, что оба форварда забили 700-й гол с пенальти – аргентинец обхитрил Облака, а Роналду пробил Пятова в матче квалификации к Евро-2020.

Напомним, 700-й гол Месси помог Барселоне обыграть Атлетико – мадридцы спасли боевую ничью (2:2) и уменьшили шансы "блаугранас" на чемпионство.

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