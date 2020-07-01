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Месси понадобилось гораздо меньше матчей, чем Роналду, чтобы забить 700 голов – знаковым для обеих оказался пенальти

1 июля 11:28 - Читати українською
Месси понадобилось гораздо меньше матчей, чем Роналду, чтобы забить 700 голов – знаковым для обеих оказался пенальти
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Goal

Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжают извечное противостояние – на этот раз аргентинец превзошел португальца.

12’ Диего Коста
50’ Лионель Месси
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньигес 62’
12’ Диего Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Лионель Месси
62’ Сауль Ньигес

Месси достиг отметки в 700 голов за карьеру за 861 матч, тогда как Роналду понадобилось аж 974 поединки для такого результата, сообщает твиттер MessiCF10.

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Интересно, что оба форварда забили 700-й гол с пенальти – аргентинец обхитрил Облака, а Роналду пробил Пятова в матче квалификации к Евро-2020.

Напомним, 700-й гол Месси помог Барселоне обыграть Атлетико – мадридцы спасли боевую ничью (2:2) и уменьшили шансы "блаугранас" на чемпионство.

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Теги
Испания Лионель Лионель Месси Барселона - Атлетико Криштиану Криштиану Роналду
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