Мессі знадобилось значно менше матчів, ніж Роналду, щоб забити 700 голів – знаковим для обох виявився пенальті

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду продовжують одвічне протистояння – цього разу аргентинець перевершив португальця.

Мессі досягнув позначки у 700 голів за кар'єру за 861 матч, тоді як Роналду знадобилось аж 974 поєдинки для такого результату, повідомляє твіттер MessiCF10.

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Цікаво, що обидва форварди забили 700-й гол з пенальті – аргентинець обхитрив Облака, а Роналду пробив Пятова у матчі кваліфікації до Євро-2020.

Нагадаємо, 700-й гол Мессі не допоміг Барселоні обіграти Атлетіко – мадридці врятували бойову нічию (2:2) та зменшили шанси "блаугранас" на чемпіонство.

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