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Мессі знадобилось значно менше матчів, ніж Роналду, щоб забити 700 голів – знаковим для обох виявився пенальті

1 липня 11:24 - Читать на русском
Мессі знадобилось значно менше матчів, ніж Роналду, щоб забити 700 голів – знаковим для обох виявився пенальті
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду / Goal

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду продовжують одвічне протистояння – цього разу аргентинець перевершив португальця.

12’ Дієго Коста
50’ Ліонель Мессі
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньїгес 62’
12’ Дієго Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Ліонель Мессі
62’ Сауль Ньїгес

Мессі досягнув позначки у 700 голів за кар'єру за 861 матч, тоді як Роналду знадобилось аж 974 поєдинки для такого результату, повідомляє твіттер MessiCF10.

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Цікаво, що обидва форварди забили 700-й гол з пенальті – аргентинець обхитрив Облака, а Роналду пробив Пятова у матчі кваліфікації до Євро-2020.

Нагадаємо, 700-й гол Мессі не допоміг Барселоні обіграти Атлетіко – мадридці врятували бойову нічию (2:2) та зменшили шанси "блаугранас" на чемпіонство.

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Іспанія Барселона - Атлетіко Ліонель Ліонель Мессі Кріштіану Кріштіану Роналду
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