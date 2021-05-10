Поединок 35-го тура между Барселоной и Атлетико запомнился очень активной игрой Лионеля Месси и не менее отчаянными попытками "матрасников" остановить аргентинца.

Во время поединка Месси собрал на себе сразу 9 нарушений со стороны игроков Атлетико, сообщает Opta.

Месси установил несвойственное антидостижение в матчах с Реалом и Атлетико

Отмечается, что такое количество фолов против одного футболиста Барселоны в чемпионате Испании стала рекордной с сезона 2003/04.

Напомним, что Барселона и Атлетико не выявили сильнейшего в центральном поединке 35-го тура Ла Лиги. Каталонцы с 75 очками опустились на третье место, а "матрасники" остались лидерами первенства.

Барселона – Атлетико: Мадрид ликует – худшие каталонцы за 56 лет, треснувшая челюсть, эффектная битва Месси и Суареса