Поединок между Барселоной и Атлетико завершился безголевой ничьей, а это значит, что Месси не смог забить гол хотя бы в одном поединке против мадридских грандов (Атлетико и Реал – прим.) в сезоне 2020/21, сообщает журналист Педро Мартин в своем твиттере.

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Отметим, что такого не случалось в течение 15 лет – в сезоне 2005/06 Лионелю также не удалось забить Реалу или Атлетико.

К слову, Месси сыграл в 45 матчах за Барселону в текущем сезоне, записав в свой актив 36 голов и 14 ассистов.

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