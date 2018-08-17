Месси получил вызов в сборную Аргентины, Икарди – в заявке

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони объявил заявку команды на товарищеские матчи против Гватемалы и Колумбии.

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси остался вне заявки команды. Зато вызван форвард Интера Мауро Икарди, у которого личный конфликт с игроком Барселоны.

Ровно 13 лет назад Месси дебютировал за сборную и был удален через 40 секунд

Также стоит отметить присутствие в заявке сына главного тренера Атлетико Диего Симеоне – Дованни.

Напомним, ранее появилась информация, что Месси временно прекратил выступления за национальную команду.

Заявка сборной Аргентины на матчи против Гватемалы и Колумбии

Вратари: Ромеро, Рулли, Армани.

Защитники: Меркадо, Акунья, Фунес-Мори, Песселья, Сальвио, Тальяфико, Каннеманн, Франко, Ди Пласидо, Бустос.

Полузащитники: Меса, Варгас, Серви, Васкес, Ло Чельсо, Паредес, Аскасибар, Батталья, Паласиос, Гонсало Мартинес.

Нападающие: Павон, Корреа, Лаутаро Мартинес, Икарди, Симеоне, Дибала.