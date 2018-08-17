Мессі не отримав виклик у збірну Аргентини, Ікарді – в заявці

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні оголосив заявку команди на товариські матчі проти Гватемали та Колумбії.

Капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі залишився поза заявкою команди. Натомість отримав виклик форвард Інтера Мауро Ікарді, у якого особистий конфлікт з гравцем Барселони.

Рівно 13 років тому Мессі дебютував за збірну та був вилучений через 40 секунд

Також варто відзначити присутність у заявці сина головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне – Дованні.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Мессі тимчасово припинив виступи за національну команду.

Заявка збірної Аргентини на матчі проти Гватемали та Колумбії

Воротарі: Ромеро, Руллі, Армані.

Захисники: Меркадо, Акунья, Фунес-Морі, Песселья, Сальвіо, Тальяфіко, Каннеманн, Франко, Ді Пласідо, Бустос.

Півзахисники: Меса, Варгас, Серві, Васкес, Ло Чельсо, Паредес, Аскасібар, Батталья, Паласіос, Гонсало Мартінес.

Нападники: Павон, Анхель Корреа, Лаутаро Мартінес, Ікарді, Сімеоне, Дибала.