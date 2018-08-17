toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ

Мессі не отримав виклик у збірну Аргентини, Ікарді – в заявці

20:09 605 Читать на русском
Мессі не отримав виклик у збірну Аргентини, Ікарді – в заявці
Ліонель Мессі / фото: ФІФА

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні оголосив заявку команди на товариські матчі проти Гватемали та Колумбії.

Капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі залишився поза заявкою команди. Натомість отримав виклик форвард Інтера Мауро Ікарді, у якого особистий конфлікт з гравцем Барселони.

Рівно 13 років тому Мессі дебютував за збірну та був вилучений через 40 секунд

Також варто відзначити присутність у заявці сина головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне – Дованні.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Мессі тимчасово припинив виступи за національну команду.

Заявка збірної Аргентини на матчі проти Гватемали та Колумбії

Воротарі: Ромеро, Руллі, Армані.

Захисники: Меркадо, Акунья, Фунес-Морі, Песселья, Сальвіо, Тальяфіко, Каннеманн, Франко, Ді Пласідо, Бустос.

Півзахисники: Меса, Варгас, Серві, Васкес, Ло Чельсо, Паредес, Аскасібар, Батталья, Паласіос, Гонсало Мартінес.

Нападники: Павон, Анхель Корреа, Лаутаро Мартінес, Ікарді, Сімеоне, Дибала.

Теги
Головне Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Арсенал-Київ та Чорноморець розписали бойову нічию
    Україна — 20:53901 Арсенал-Київ та Чорноморець розписали бойову нічию
19
хв
Реймс
21:45
Ліон
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук