"Все готово для него. Его друзья Бускетс и Альба подписали контракты с Интер Майами. Возможно, Иньеста и Суарес присоединятся к ним. Также тренер Тата Мартино, который ему нравится и которому он доверяет.

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Для МЛС очень важно привлечь Месси, особенно ввиду того, что происходит в Саудовской Аравии. Впрочем, ему будет нелегко здесь. Звучит безумно, но приходящие игроки обнаруживают, что это тяжелая лига. Путешествия, разные условия в разных городах, и на поле много энергии и напряженности. Американцы любят победителей. В первую очередь, они хотят видеть мастерство и развлекаться. Месси приносит все это", – цитирует Руни Goal.

Напомним, Месси подписал 2-летний контракт с Интер Майами, который сейчас занимает последнюю строчку Восточной конференции МЛС.

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