"Все готове для нього. Його друзі Бускетс та Альба підписали контракти з Інтер Маямі. Можливо, Іньєста та Суарес приєднаються до них. Також є тренер Тата Мартіно, який йому подобається і якому він довіряє.

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Для МЛС дуже важливо залучити Мессі, особливо з огляду на те, що відбувається в Саудівській Аравії. Втім, йому буде нелегко тут. Звучить шалено, але гравці, які приходять, виявляють, що це важка ліга. Подорожі, різні умови у різних містах, і на полі багато енергії та напруженості. Американці люблять переможців. Насамперед вони хочуть бачити майстерність і розважатися. Мессі приносить все це", – цитує Руні Goal.

Нагадаємо, Мессі підписав 2-річний контракт з Інтер Маямі, який зараз посідає останню сходинку Східної конференції МЛС.

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