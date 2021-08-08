Легенда попрощался с Барселоной, но болельщики каталонского клуба не хотели отпускать своего кумира.

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее

Фанаты "блаугранас" окружили машину 34-летнего аргентинца и скандировали "Месси, Месси". Болельщики даже пытались догнать автомобиль форварда. Жена Лионеля не сдержала слез, увидев это.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб после 17 лет, проведенных в структуре "блаугранас".

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