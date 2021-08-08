Легенда попрощався з Барселоною, але вболівальники каталонського клубу не хотіли відпускати свого кумира.

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Фанати "блаугранас" оточили машину 34-річного аргентинця і скандували "Мессі, Мессі". Вболівальники навіть намагались наздогнати автомобіль форварда. Дружина Ліонеля не стримала сліз, побачивши це дійство.

Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі, який покинув каталонський клуб після 17 років, проведених у структурі "блаугранас".

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