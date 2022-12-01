В мире компьютерных игр стали популярны кроссоверы – когда две разные вселенные пересекаются. Так, в шутинге (проще говоря – стрелялка) Call of Duty: Modern Warfare 2 появились персонажи, сделанные в виде именитых футболистов.

Месси выиграл у Щенсны деньги, не забив пенальти – кипер сборной Польши раскрыл закулисье матча ЧМ-2022

В игру добавили образы Месси, Неймара и Погба. Впрочем, игроки Call of Duty остались недовольны тем, как выглядит персонаж Лео. У аргентинца отсутствует татуировка на правой руке. Также он правша, хотя Месси в жизни – левша. Некоторые отметили, что персонаж слишком высок или же похож на Сеска Фабрегаса.

Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины оформил выход в 1/8 финала ЧМ-2022. Соперником в плей-офф уже стала сборная Австралии.

Аргентина растоптала Польшу, а друг Украины стал героем, выиграв дуэль у Месси – "Кадра" прошмыгнула в плей-офф ЧМ-2022