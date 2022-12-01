У світі комп'ютерних ігор стали популярні кросовери – коли два різних всесвіти перетинаються. Так, у шутінг (простіше кажучи – стрілянка) Call of Duty: Modern Warfare 2 з'явились персонажі, зроблені у вигляді іменитих футболістів.

Мессі виграв у Щенсни гроші, не забивши пенальті – кіпер збірної Польщі розкрив залаштунки матчу ЧС-2022

В гру додали образи Мессі, Неймара та Погба. Втім, гравці Call of Duty залишились незадоволені тим, як виглядає персонаж Лео. В аргентинця відсутнє татуювання на правій руці. Також він є правшою, хоча Мессі в житті – шульга. Деякі відзначили, що персонаж надто високий чи схожий на Сеска Фабрегаса.

Нагадаємо, Мессі разом зі збірною Аргентини оформив вихід до 1/8 фіналу ЧС-2022. Суперником в плей-офф вже стала збірна Австралії.

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