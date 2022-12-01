"Было сложно, потому что мы играли против команды не нашего уровня. Они могут держать мяч в течение 90 минут и даже не подпустить нас к нему. Играть против таких команды круто, и хотя бы один раз из ста ты можешь победить. Сегодня мы проиграли. – но, похоже, я впервые в жизни рад поражению… Вся моя семья сейчас сидит в Варшаве и смотрит игру – мама, жена, сын… Я люблю тебя, Лиам… Папа пока не приедет домой!

ЧМ-2022: Месси эмоционально отреагировал на незабитый пенальти в игре с Польшей

Я сразу сказал арбитру, что коснулся Месси рукой по лицу, но это было вскользь. Сказал судье, что был контакт, но я не считаю, что будет пенальти. Он решил по-другому, и это нормально, я смог показать себя. Сейчас я могу сказать, что знал, куда пробьет Месси, но тогда не был так уверен. Лео смотрит на вратаря на одних пенальти и сильно бьет – на других. Знал, что если бы он и собирался нанести сильный удар, то он бил бы левее меня. Я счастлив, потому что этот пенальти помог. Испытываю большое удовольствие. Я был в долгу перед командой.

Мы говорили с Лео, пока судьи принимали решение по пенальти, и я сказал Месси, что ставлю 100 евро на то, что его не назначат. Так что я проиграл пари. Не знаю, разрешено ли это на чемпионате мира. Может, меня за это забанят, но мне все равно. Я не буду ему платить. Какое ему дело до 100 евро, у него и так хватает денег", – сказал Щенсны в эфире TVP Sport.

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