Месси подозревают в отмывании денег через благотворительный фонд

Форвард Барселоны Лионель Месси может предстать перед судом по обвинению в серьезном преступлении.

Аргентинский прокурор Пабло Турано обвинил Лионеля Месси и его отца Хорхе в отмывании денег через собственный благотворительный фонд, сообщает Todo Noticias.

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По информации издания, пожертвования, которые получал фонд, не направлялись на гуманитарные цели, а переводились на счета в оффшорных зонах.

Теперь суд должен решить, продолжать ли расследование. В окружении Месси заявили, что обвинения не имеют под собой никаких оснований.

Напомним, ранее Месси приговаривали к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Тогда он избежал заключения, заплатив большой штраф.

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