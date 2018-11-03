Мессі підозрюють у відмиванні коштів через благодійний фонд

Форвард Барселони Ліонель Мессі може постати перед судом через звинувачення у серйозному злочині.

Аргентинський прокурор Пабло Турано звинуватив Ліонеля Мессі і його батька Хорхе у відмиванні грошей через власний благодійний фонд, повідомляє Todo Noticias.

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За інформацією видання, пожертви, які отримував фонд, не направлялися на гуманітарні цілі, а переводилися на рахунки в офшорних зонах.

Тепер суд повинен вирішити, чи продовжувати розслідування. В оточенні Мессі заявили, що звинувачення не мають під собою ніяких підстав.

Нагадаємо, раніше Мессі засуджували до 21 місяця в'язниці за ухилення від сплати податків. Тоді він уникнув ув'язнення, сплативши великий штраф.

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