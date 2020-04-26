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Месси почтил память покойного тренера Барселоны – прошло 6 лет

11:27 51 Читати українською
Месси почтил память покойного тренера Барселоны – прошло 6 лет
Лионель Месси и Тито Виланова / Фото ФК Барселона

Форвард Барселоны Лионель Месси не забыл о печальной дате каталонского клуба.

Тито Виланова ушел из жизни 6 лет назад, проиграв свой главный поединок против рака.

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Лионель Месси решил почтить наставника каталонского клуба и опубликовал фото в Instagram.

Напомним, Виланова скончался в возрасте 45 лет. Испанский специалист работал в Барсе помощником Хосепа Гвардиолы, а затем самостоятельно возглавил "блаугранас" в сезоне 2012/13.

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Теги
Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Тито Виланова
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