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Чигринский попал в символическую сборную худших партнеров Месси

19:58 53 Читати українською
Чигринский попал в символическую сборную худших партнеров Месси
Фото ФК Барселона

Форвард Барселоны Лионель Месси помогает расцвести не всем своим партнерам.

Издание The Sun собрало "дрим-тим" с провальных партнеров Месси в Барселоне и сборной Аргентины. К сожалению, не обошлось без украинцев.

"Самый большой провал в истории Барселоны": Чигринский оказался в неприятной компании

Голкипер: Вилли Кабальеро

Защитники: Дуглас, Сантьяго Верджини, Дмитрий Чигринский, Муньеса

Полузащитники: Алекс Сонг, Энцо Перес, Сандро Рамирес, Кевин-Принс Боатенг, Рикардо Альварес

Нападающий Франко Ди Санто

Напомним, Дмитрий Чигринский провел в Барселоне лишь один сезон 2009/10.

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